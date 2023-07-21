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США. МЛС

Булыкин отреагировал на высказывание Роналду о том, что лига Саудовской Аравии сильнее МЛС эксклюзив

21 Июля 2023 • 14:25 Комментировать

Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо» и других европейских команд Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» объяснил слова нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду о том, что саудовская лига сильнее МЛС.

Ранее звезда сборной Португалии заявил, что больше не будет выступать в Европе.

«Я думаю, он имеет свою точку зрения, кто-то имеет иную, кто-то смотрит по звёздам, кто-то по зарплатам, а кто-то по условиям. Поэтому здесь много может быть вариантов. Но то, что в Саудовскую Аравию уехали много звёзд и что там платятся большие зарплаты, это факт. Чем это всё закончится, узнаем через сезон, через годик. Пока туда инвестируют очень много и очень сильно хотят, чтобы развивалась лига.

Связано ли это с прошедшим чемпионатом мира в Катаре? Отчасти. Но я думаю, что решили сделать большой скачок в футболе, и для этого туда инвестируют большие деньги и даже государственные. Поэтому здесь надо посмотреть, что будет через год. У них 100 процентов есть какой-то план, и надо посмотреть, что из этого всего выйдет», — сказал Булыкин.

Чемпион мира 2022 года в Катаре в составе сборной Аргентины Лионель Месси защищает цвета команды МЛС «Интер Майами».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Дмитрий Булыкин Аль-Наср МЛС Саудовская Аравия
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