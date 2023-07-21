​Тренер «Интер Майами» ответил на вопрос о возможном подписании Иньесты

«Интер Майами» собирает в своих рядах бывших футболистов «Барселоны». Состав команды уже пополнили Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба. В обозримом будущем перебраться в клуб может МЛС и 39-летний Андрес Иньеста, который в конце весны покинул японский «Виссел Кобе».

На вопрос о возможном трансфере Иньесты ответил главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино.

«Иньеста – один из лучших футболистов и людей, которых я когда-либо тренировал. Больше нечего сказать», - сказал Мартино журналистам.

Напомним, что Херардо Мартино и Андрес Иньеста в своё время пересекались в «Барселоне».