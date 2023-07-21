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США. МЛС

Бускетс высказался о воссоединении с Месси

21 Июля 2023 • 07:44 Комментировать

Хавбек «Интер Майами» Серхио Бускетс прокомментировал воссоединение с аргентинцем Лионелем Месси в команде из Флориды.

«Очень рад снова играть за одну команду с Месси. Мы провели много лет в «Барселоне», и это было невероятно круто. В какой-то момент наши пути разошлись, но сейчас мы будем снова вместе наслаждаться игрой. Переход Лео в «Интер Майами» стал катализатором для меня», - передает слова Серхио газета Marca.

Бускетс пополнил ряды команды из Флориды в конце прошлой недели. 35-летний полузащитник заключил с клубом трудовое соглашение, рассчитанное до конца 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Серхио Бускетс Интер Майами
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