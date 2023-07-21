Бускетс высказался о воссоединении с Месси

Хавбек «Интер Майами» Серхио Бускетс прокомментировал воссоединение с аргентинцем Лионелем Месси в команде из Флориды.

«Очень рад снова играть за одну команду с Месси. Мы провели много лет в «Барселоне», и это было невероятно круто. В какой-то момент наши пути разошлись, но сейчас мы будем снова вместе наслаждаться игрой. Переход Лео в «Интер Майами» стал катализатором для меня», - передает слова Серхио газета Marca.

Бускетс пополнил ряды команды из Флориды в конце прошлой недели. 35-летний полузащитник заключил с клубом трудовое соглашение, рассчитанное до конца 2025 года.