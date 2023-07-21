Из-за Месси «Интер Майами» продаёт билеты в пять раз дороже, выросли цены и на футболки

В США с огромным нетерпением ждут дебюта Лионеля Месси за «Интер Майами», хотя состоится это нескоро - лишь через месяц. Между тем как на дрожжах растут цены на билеты на матчи, в которых, как ожидается, сыграет Месси - в среднем они выросли в пять раз.

Радуются и в маркетинговой службе - там уже вовсю распродают футболки с фамилией Месси, самая простая стоит 125 американских долларов - не космос, конечно, но и дешевыми их не назовешь.

Напомним, что предыдущие два года аргентинский супернападающий провел во французском «ПСЖ». В прошлом году он стал чемпионом мира в составе аргентинской сборной.