Спортивный директор «Интер Майами»: «Альба – один из лучших крайних защитников мира уже более десяти лет»

Спортивный директор «Интер Майами» Крис Хендерсон высказался о подписании Жорди Альбы.

34-летний футболист заключил с клубом МЛС контракт, рассчитанный до конца 2024 года.

«Альба – опытный и динамичный игрок. Мы рады видеть его в своей команде.

Жорди уже более десяти лет доказывает, что является одним из лучших крайних защитников в мировом футболе. Он надёжен в обороне и способен вносить вклад, когда команда атакует. Мы знаем, что он поможет нашему клубу достичь целей в краткосрочной и долгосрочной перспективе», – цитирует Sky Sports Хендерсона.

Жорди Альба на протяжении 11 лет выступал за «Барселону», в составе которой провёл 459 матчей.