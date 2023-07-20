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США. МЛС

Спортивный директор «Интер Майами»: «Альба – один из лучших крайних защитников мира уже более десяти лет»

20 Июля 2023 • 23:38 Комментировать
Интер Майами
...
Шарлотт
21.08 02:30

Спортивный директор «Интер Майами» Крис Хендерсон высказался о подписании Жорди Альбы.

34-летний футболист заключил с клубом МЛС контракт, рассчитанный до конца 2024 года.

«Альба – опытный и динамичный игрок. Мы рады видеть его в своей команде.

Жорди уже более десяти лет доказывает, что является одним из лучших крайних защитников в мировом футболе. Он надёжен в обороне и способен вносить вклад, когда команда атакует. Мы знаем, что он поможет нашему клубу достичь целей в краткосрочной и долгосрочной перспективе», – цитирует Sky Sports Хендерсона.

Жорди Альба на протяжении 11 лет выступал за «Барселону», в составе которой провёл 459 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жорди Альба Интер Майами Крис Хендерсон
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