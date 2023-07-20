Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

Жорди Альба присоединился к «Интер Майами» официально

20 Июля 2023 • 22:36 Комментировать (1)
Интер Майами
...
Шарлотт
21.08 02:30

Бывший защитник каталонской «Барселоны» Жорди Альба стал футболистом американского клуба «Интер Майами».

Подтверждение перехода чемпиона Европы и победителя Лиги чемпионов появилось в социальных сетях коллектива МЛС. Ранее сообщалось, что оклад Альбы в новой команде сократится в десять раз. 34-летний защитник стал уже третьим экс-игроком «Барселоны», присоединившимся к «Интер Майами» после Лионеля Месси и Серхио Бускетса.

Напомним, что Жорди Альба выступал за «Барселону» с 2012 по 2023 год. В прошлом сезоне чемпионата Испании защитник провёл 24 поединка, в которых забил два мяча и сделал три результативные передачи.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Жорди Альба Интер Майами трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МАЙАМИ ШАРЛОТТ
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
20 Июля 2023 в 23:34
Ну, 🥃 за друзей..
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июля
20:16 · США. МЛС
​Бекхэм назвал задачи Месси в «Интер Майами» 1
18:59 · США. МЛС
​Иньеста присоединится к Месси в «Интер Майами»
17:47 · США. МЛС
​Месси помог игроку «Интер Майами» с билетами на свою презентацию
14:34 · США. МЛС
Тренер «Интер Майами» ответил на вопрос о дебюте Месси
12:43 · США. МЛС
Месси стал капитаном «Интер Майами»
09:33 · США. МЛС
Клуб Месси объявил о новом трансфере
08:08 · США. МЛС
Мартино рассказал, как изменилась игра Месси
19 Июля
21:28 · США. МЛС
​Месси и Бускетс вряд ли попадут в стартовый состав «Интер Майами» на ближайший матч
16:38 · США. МЛС
​Стоичков оценил выбор Месси в пользу МЛС 2
15:34 · США. МЛС
Месси убеждает Суареса перебраться в «Интер» Майами
10:10 · США. МЛС
Альба выбрал между Саудовской Аравией и клубом Месси
09:57 · Бразилия
«Интер Майами» может подписать звёздного экс-одноклубника Месси
18 Июля
20:53 · США. МЛС
​В «Интер Майами» анонсировали подписание Альбы
19:40 · США. МЛС
Переход Суареса в «Интер Майами» осложняется слухи
17:59 · США. МЛС
Суарес близок к переходу в «Интер Майами» 1 слухи
Все новости
Рекомендуем