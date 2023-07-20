Бывший защитник каталонской «Барселоны» Жорди Альба стал футболистом американского клуба «Интер Майами».

Подтверждение перехода чемпиона Европы и победителя Лиги чемпионов появилось в социальных сетях коллектива МЛС. Ранее сообщалось, что оклад Альбы в новой команде сократится в десять раз. 34-летний защитник стал уже третьим экс-игроком «Барселоны», присоединившимся к «Интер Майами» после Лионеля Месси и Серхио Бускетса.

Напомним, что Жорди Альба выступал за «Барселону» с 2012 по 2023 год. В прошлом сезоне чемпионата Испании защитник провёл 24 поединка, в которых забил два мяча и сделал три результативные передачи.