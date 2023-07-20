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США. МЛС

​Бекхэм назвал задачи Месси в «Интер Майами»

20 Июля 2023 • 20:16 Комментировать

Владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высказался о том, с какими задачами Лионель Месси начинает свой путь в клубе.

«Месси по-прежнему голоден, он по-прежнему хочет побеждать. Он решил перейти в МЛС, приехать в Майами, перейти в «Интер Майами», чтобы побеждать. Он приехал сюда не на отдых. Он приехал, чтобы побеждать и вдохновлять молодое поколение футболистов здесь, в этой стране», - сказал Бекхэм CNN.

Напомним, что Лионель Месси подписал с «Интер Майами» контракт, который рассчитан до конца сезона 2025 года. Дебютировать за свою новую команду звёздный аргентинец может уже в матче против «Крус Асуль,» который пройдёт в ночь с пятницы на субботу.

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Евро-Футбол.Ру,
Дэвид Бекхэм Лионель Месси Интер Майами
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