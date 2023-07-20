​Иньеста присоединится к Месси в «Интер Майами»

Ещё одна бывшая звезда «Барселоны» пополнит состав «Интер Майами». Как сообщает Doble Amarilla, новичком клуба МЛС станет Андрес Иньеста. По данным источника, между 39-летним футболистом и американским клубом уже была достигнута принципиальная договорённость.

В конце весны Иньеста покинул японский клуб «Виссел Кобе», где он выступал на протяжении пяти лет. При этом полузащитник подчёркивал, что не планирует вешать бутсы на гвоздь.

Ближайший матч «Интер Майами» проведёт в ночь с пятницы на субботу по европейскому времени. Лионель Месси и компания будут играть против мексиканского «Крус Асуль» в Кубке лиг.