Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

​Иньеста присоединится к Месси в «Интер Майами»

20 Июля 2023 • 18:59 Комментировать

Ещё одна бывшая звезда «Барселоны» пополнит состав «Интер Майами». Как сообщает Doble Amarilla, новичком клуба МЛС станет Андрес Иньеста. По данным источника, между 39-летним футболистом и американским клубом уже была достигнута принципиальная договорённость.

В конце весны Иньеста покинул японский клуб «Виссел Кобе», где он выступал на протяжении пяти лет. При этом полузащитник подчёркивал, что не планирует вешать бутсы на гвоздь.

Ближайший матч «Интер Майами» проведёт в ночь с пятницы на субботу по европейскому времени. Лионель Месси и компания будут играть против мексиканского «Крус Асуль» в Кубке лиг.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Андрес Иньеста Интер Майами трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июля
20:16 · США. МЛС
​Бекхэм назвал задачи Месси в «Интер Майами»
18:59 · США. МЛС
​Иньеста присоединится к Месси в «Интер Майами»
17:47 · США. МЛС
​Месси помог игроку «Интер Майами» с билетами на свою презентацию
14:34 · США. МЛС
Тренер «Интер Майами» ответил на вопрос о дебюте Месси
12:43 · США. МЛС
Месси стал капитаном «Интер Майами»
09:33 · США. МЛС
Клуб Месси объявил о новом трансфере
08:08 · США. МЛС
Мартино рассказал, как изменилась игра Месси
19 Июля
21:28 · США. МЛС
​Месси и Бускетс вряд ли попадут в стартовый состав «Интер Майами» на ближайший матч
16:38 · США. МЛС
​Стоичков оценил выбор Месси в пользу МЛС 2
15:34 · США. МЛС
Месси убеждает Суареса перебраться в «Интер» Майами
10:10 · США. МЛС
Альба выбрал между Саудовской Аравией и клубом Месси
09:57 · Бразилия
«Интер Майами» может подписать звёздного экс-одноклубника Месси
18 Июля
20:53 · США. МЛС
​В «Интер Майами» анонсировали подписание Альбы
19:40 · США. МЛС
Переход Суареса в «Интер Майами» осложняется слухи
17:59 · США. МЛС
Суарес близок к переходу в «Интер Майами» 1 слухи
Все новости
Рекомендуем