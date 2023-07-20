Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

Тренер «Интер Майами» ответил на вопрос о дебюте Месси

20 Июля 2023 • 14:34 Комментировать

В конце прошлой недели Лионель Месси был представлен в качестве футболиста «Интер Майами». Главный тренер американской команды Херардо Мартино ответил на вопрос, может ли Месси дебютировать в ближайшем матче против мексиканского «Крус Асуль» в Кубке лиг.

«Я не исключаю дебюта Лео, но я должен посмотреть на него ещё на одной тренировке, а также узнать, как он себя чувствует. То же самое касается и Бускетса. Я не хочу торопиться и обещать то, чего не смогу выполнить», - сказал Мартино TyC Sports.

Матч между «Интер Майами» и «Крус Асуль» пройдёт в ночь с пятницы на субботу, если говорить о европейском времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Херардо Мартино Интер Майами
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июля
14:34 · США. МЛС
Тренер «Интер Майами» ответил на вопрос о дебюте Месси
12:43 · США. МЛС
Месси стал капитаном «Интер Майами»
09:33 · США. МЛС
Клуб Месси объявил о новом трансфере
08:08 · США. МЛС
Мартино рассказал, как изменилась игра Месси
19 Июля
21:28 · США. МЛС
​Месси и Бускетс вряд ли попадут в стартовый состав «Интер Майами» на ближайший матч
16:38 · США. МЛС
​Стоичков оценил выбор Месси в пользу МЛС 2
15:34 · США. МЛС
Месси убеждает Суареса перебраться в «Интер» Майами
10:10 · США. МЛС
Альба выбрал между Саудовской Аравией и клубом Месси
09:57 · Бразилия
«Интер Майами» может подписать звёздного экс-одноклубника Месси
18 Июля
20:53 · США. МЛС
​В «Интер Майами» анонсировали подписание Альбы
19:40 · США. МЛС
Переход Суареса в «Интер Майами» осложняется слухи
17:59 · США. МЛС
Суарес близок к переходу в «Интер Майами» 1 слухи
17:09 · США. МЛС
Месси уже тренируется с «Интер Майами» 1 видео
10:47 · Англия. Премьер-лига
Артета рассказал, что думает о трансфере Месси в МЛС 4
08:09 · США. МЛС
Роналду считает, что играет в более сильной лиге, чем Месси 2
Все новости
Рекомендуем