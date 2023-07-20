Тренер «Интер Майами» ответил на вопрос о дебюте Месси

В конце прошлой недели Лионель Месси был представлен в качестве футболиста «Интер Майами». Главный тренер американской команды Херардо Мартино ответил на вопрос, может ли Месси дебютировать в ближайшем матче против мексиканского «Крус Асуль» в Кубке лиг.

«Я не исключаю дебюта Лео, но я должен посмотреть на него ещё на одной тренировке, а также узнать, как он себя чувствует. То же самое касается и Бускетса. Я не хочу торопиться и обещать то, чего не смогу выполнить», - сказал Мартино TyC Sports.

Матч между «Интер Майами» и «Крус Асуль» пройдёт в ночь с пятницы на субботу, если говорить о европейском времени.