Месси стал капитаном «Интер Майами»

В «Интер Майами» состоялись выборы капитана команды. Как сообщил журналист Гастон Эдул, повязку доверили 36-летнему аргентинскому нападающему Лионелю Месси, перешедшему в клуб этим летом.

Чемпион мира присоединился к команде из Флориды по завершении сезона-2022/2023 на правах свободного агента. Стороны заключили трудовое соглашение, рассчитанное до 2025 года. За «Интер Майами» Месси будет выступать под номером 10.

Ожидается, что Лионель дебютирует за новую команду в матче против «Крус Асуля» 21 июля.

До переезда в США нападающий на протяжении двух лет выступал за французский «ПСЖ».