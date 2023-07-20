Клуб Месси объявил о новом трансфере

20-летний хавбек сборной Парагвая Диего Гомес стал очередным новичком «Интер Майами». Как сообщается на официальном сайте клуба, стороны заключили долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до 2027 года.

«Рад пополнить ряды «Интер Майами». Верю, что мы сможем навязать серьезную конкуренцию. Я готов бороться и помогать клубу в достижении поставленных целей», - рассказал полузащитник.

До переезда в Майами Гомес выступал на родине за клуб «Либертад».

Напомним, что этим летом «Интер Майами» оформил трансферы нападающего Лионеля Месси и полузащитника Серхио Бускетса.