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США. МЛС

Клуб Месси объявил о новом трансфере

20 Июля 2023 • 09:33 Комментировать

20-летний хавбек сборной Парагвая Диего Гомес стал очередным новичком «Интер Майами». Как сообщается на официальном сайте клуба, стороны заключили долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до 2027 года.

«Рад пополнить ряды «Интер Майами». Верю, что мы сможем навязать серьезную конкуренцию. Я готов бороться и помогать клубу в достижении поставленных целей», - рассказал полузащитник.

До переезда в Майами Гомес выступал на родине за клуб «Либертад».

Напомним, что этим летом «Интер Майами» оформил трансферы нападающего Лионеля Месси и полузащитника Серхио Бускетса.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Майами трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Диего Гомес
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