Мартино рассказал, как изменилась игра Месси

Наставник «Интер Майами» Херардо Мартино высказался о нынешнем игровом стиле нападающего команды Лионеля Месси.

«Сейчас у Месси такое же желание играть, как и раньше, однако оно уже на другом уровне. Лионель стал более расслабленным после всего, что произошло с ним в сборной Аргентины за последние несколько лет. Он снял большой груз, и это изменило его жизнь», - передает слова специалиста Tyc Sports.

Месси присоединился к «Интер Майами» на правах свободного агента. 36-летний нападающий заключил контракт с клубом из Флориды до конца 2025 года. За новый коллектив он будет выступать под десятым номером.