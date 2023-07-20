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США. МЛС

Мартино рассказал, как изменилась игра Месси

20 Июля 2023 • 08:08 Комментировать

Наставник «Интер Майами» Херардо Мартино высказался о нынешнем игровом стиле нападающего команды Лионеля Месси.

«Сейчас у Месси такое же желание играть, как и раньше, однако оно уже на другом уровне. Лионель стал более расслабленным после всего, что произошло с ним в сборной Аргентины за последние несколько лет. Он снял большой груз, и это изменило его жизнь», - передает слова специалиста Tyc Sports.

Месси присоединился к «Интер Майами» на правах свободного агента. 36-летний нападающий заключил контракт с клубом из Флориды до конца 2025 года. За новый коллектив он будет выступать под десятым номером.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Херардо Мартино Интер Майами
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