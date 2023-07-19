​Месси и Бускетс вряд ли попадут в стартовый состав «Интер Майами» на ближайший матч

Нападающий Лионель Месси и полузащитник Серхио Бускетс вряд ли попадут в стартовый состав «Интер Майами» на ближайший матч против мексиканского «Крус Асуль» в Кубке лиг. Скорее всего, аргентинец и испанец выйдут на замену. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Гастон Эдул.

Напомним, что Месси и Бускетс были представлены в качестве футболистов «Интер Майами» в конце прошлой недели. Экс-игроки «Барселоны» уже тренируются с новой командой.

Матч Кубка лиг между «Интер Майами» и «Крус Асуль» пройдёт в ночь с пятницы на субботу, если говорить о европейском времени.

​Билет на дебютный матч Месси за «Интер Майами» можно купить… за 10 миллионов рублей!