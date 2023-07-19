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США. МЛС

​Месси и Бускетс вряд ли попадут в стартовый состав «Интер Майами» на ближайший матч

19 Июля 2023 • 21:28 Комментировать

Нападающий Лионель Месси и полузащитник Серхио Бускетс вряд ли попадут в стартовый состав «Интер Майами» на ближайший матч против мексиканского «Крус Асуль» в Кубке лиг. Скорее всего, аргентинец и испанец выйдут на замену. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Гастон Эдул.

Напомним, что Месси и Бускетс были представлены в качестве футболистов «Интер Майами» в конце прошлой недели. Экс-игроки «Барселоны» уже тренируются с новой командой.

Матч Кубка лиг между «Интер Майами» и «Крус Асуль» пройдёт в ночь с пятницы на субботу, если говорить о европейском времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Серхио Бускетс Интер Майами
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