​Стоичков оценил выбор Месси в пользу МЛС

Лионель Месси отказался от огромных денег в Саудовской Аравии и решил перебраться в МЛС. Несколько дней назад аргентинец подписал контракт с «Интер Майами». Комментарий по поводу решения Месси дал экс-игрок «Барселоны» Христо Стоичков, который в конце карьеры тоже поиграл в США.

«Мы играли не ради денег, мы играли ради любви. Для меня не была важна зарплата или бонусы. Для меня было важно играть, и чтобы люди меня ценили. Месси приехал в МЛС, чтобы соревноваться и играть. Его не волнуют деньги, потому что он любит футбол», - сказал Стоичков Stats Perform.

Напомним, что Месси подписал контракт до конца сезона 2025 года.