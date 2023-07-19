Месси убеждает Суареса перебраться в «Интер» Майами

Нападающий «Интер» Майами Лионель Месси жаждет воссоединения с Луисом Суаресом, с которым ранее выступал за каталонскую «Барселону». По информации от журналиста Николо Скиры, аргентинец активно убеждает уругвайца согласиться на переезд в Майами.

Напомним, в данный момент Суарес защищает цвета бразильского «Гремио», с которым у футболиста есть контракт до декабря 2024 года. «Интер» Майами готов выкупить игрока у «Гремио», но сначала нужно получить согласие самого игрока.

В «Интер» Майами к Месси ранее уже присоединились Серхио Бускетс и Жорди Альба, с которыми аргентинец тоже выступал за «Барселону».