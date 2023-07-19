Альба выбрал между Саудовской Аравией и клубом Месси

Известный испанский защитник Жорди Альба, который находится в статусе свободного агента после ухода из каталонской «Барселоны», отказался от варианта продолжения карьеры в чемпионате Саудовской Аравии.

Согласно данным журналистов Mundo Deportivo, латераль сделал выбор в пользу «Интер Майами». Игрок хочет воссоединиться во Флориде с Лионелем Месси и Серхио Бускетсом, вместе с которыми играл за «Барселону».

34-летний защитник выступал за «Барселону» с 2012 по 2023 год. По завершении минувшего сезона у него истек срок действия трудового договора с «сине-гранатовыми».