​В «Интер Майами» анонсировали подписание Альбы

«Интер Майами» уже представил в качестве новичков Лионеля Месси и Серхио Бускетса. В обозримом будущем состав команды пополнит ещё один бывший футболист «Барселоны» - защитник Жорди Альба. Об этом сообщил Хорхе Мас, который является совладельцем клуба из Майами.

«Альба подписал свои бумаги и приедет в ближайшие несколько дней», - сказал Мас в интервью TyCSports.

34-летний Жорди Альба в настоящий момент находится в статусе свободного агента. Защитник выступал за «Барселону» на протяжении одиннадцати сезонов. За это время он провёл 459 матчей, в которых забил 27 голов и отдал 99 голевых передач.