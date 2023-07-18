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США. МЛС

​В «Интер Майами» анонсировали подписание Альбы

18 Июля 2023 • 20:53 Комментировать

«Интер Майами» уже представил в качестве новичков Лионеля Месси и Серхио Бускетса. В обозримом будущем состав команды пополнит ещё один бывший футболист «Барселоны» - защитник Жорди Альба. Об этом сообщил Хорхе Мас, который является совладельцем клуба из Майами.

«Альба подписал свои бумаги и приедет в ближайшие несколько дней», - сказал Мас в интервью TyCSports.

34-летний Жорди Альба в настоящий момент находится в статусе свободного агента. Защитник выступал за «Барселону» на протяжении одиннадцати сезонов. За это время он провёл 459 матчей, в которых забил 27 голов и отдал 99 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Жорди Альба Интер Майами трансферы футбола - лето 2023 Хорхе Мас
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