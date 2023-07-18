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США. МЛС

Переход Суареса в «Интер Майами» осложняется слухи

18 Июля 2023 • 19:40 Комментировать

Нападающий «Гремио» Луис Суарес может не перейти в «Интер Майами». 

Как сообщает Mundo Deportivo, переход Луиса Суареса в американский клуб «Интер Майами» осложняется, так как у игрока действует контракт с «Гремио» до декабря 2024 года. «Интер Майами» готов подписать Суареса только в качестве свободного агента, при условии расторжения его текущего контракта.

Переговоры между клубами будут продолжаться, исходя из желания «Интер Майами» получить Суареса без трансферной платы. Однако, решение о расторжении контракта игрока с «Гремио» полностью зависит от клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Гремио Луис Суарес Интер Майами трансферы футбола - лето 2023
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