Нападающий «Гремио» Луис Суарес может не перейти в «Интер Майами».

Как сообщает Mundo Deportivo, переход Луиса Суареса в американский клуб «Интер Майами» осложняется, так как у игрока действует контракт с «Гремио» до декабря 2024 года. «Интер Майами» готов подписать Суареса только в качестве свободного агента, при условии расторжения его текущего контракта.

Переговоры между клубами будут продолжаться, исходя из желания «Интер Майами» получить Суареса без трансферной платы. Однако, решение о расторжении контракта игрока с «Гремио» полностью зависит от клуба.