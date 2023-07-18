Руководство «Интер Майами» продолжает подписания бывших звёзд каталонской «Барселоны».

После сделок по Лионелю Месси и Серхио Бускетсу, клуб Дэвида Бэкхема переключил внимание на уругвайского нападающего Луиса Суареса. По информации журналиста Гастона Эдула, экс-нападающий «Барселоны», «Атлетико» и «Ливерпуля» близок к переезду во флоридский коллектив. Сообщается, что стороны вели переговоры в течение некоторого времени, достигнув необходимого результата. В «Интер Майами» считают, что Суарес скоро присоединится к ним.

Напомним, что Луис Суарес является футболистом бразильского «Гремио». Контракт одного из лучших форвардов современности с нынешним коллективом действует до 2024 года.