Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

Суарес близок к переходу в «Интер Майами» слухи

18 Июля 2023 • 17:59 Комментировать (1)

Руководство «Интер Майами» продолжает подписания бывших звёзд каталонской «Барселоны».

После сделок по Лионелю Месси и Серхио Бускетсу, клуб Дэвида Бэкхема переключил внимание на уругвайского нападающего Луиса Суареса. По информации журналиста Гастона Эдула, экс-нападающий «Барселоны», «Атлетико» и «Ливерпуля» близок к переезду во флоридский коллектив. Сообщается, что стороны вели переговоры в течение некоторого времени, достигнув необходимого результата. В «Интер Майами» считают, что Суарес скоро присоединится к ним.

Напомним, что Луис Суарес является футболистом бразильского «Гремио». Контракт одного из лучших форвардов современности с нынешним коллективом действует до 2024 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Луис Суарес Интер Майами трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
18 Июля 2023 в 18:09
Пора..
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Июля
17:59 · США. МЛС
Суарес близок к переходу в «Интер Майами» 1 слухи
17:09 · США. МЛС
Месси уже тренируется с «Интер Майами» 1 видео
10:47 · Англия. Премьер-лига
Артета рассказал, что думает о трансфере Месси в МЛС 1
08:09 · США. МЛС
Роналду считает, что играет в более сильной лиге, чем Месси 2
01:14 · США. МЛС
Официальный ресурс МЛС спутал Бускетса с Арбелоа
17 Июля
17:20 · США. МЛС
​Билет на дебютный матч Месси за «Интер Майами» можно купить… за 10 миллионов рублей!
16:53 · США. МЛС
​Месси показал фото со своей презентации фото
13:20 · США. МЛС
Месси представлен как новичок «Интер Майами»
12:50 · США. МЛС
«Интер Майами» приглашают в Кубок Либертадорес
03:32 · Испания. Ла Лига
Бамба может перейти в клуб из Испании или США слухи
00:13 · США. МЛС
Бускетс прокомментировал переход в «Интер Майами»
16 Июля
22:48 · США. МЛС
«Интер Майами» объявил о подписании Бускетса официально
21:35 · США. МЛС
Соперник клуба Месси категорически запретил проход на трибуну фанатов в футболках аргентинца
19:58 · США. МЛС
​Руни предупредил Месси насчёт МЛС 3
19:50 · США. МЛС
​Бекхэм показал фото с Месси после успешного трансфера 1 фото
Все новости
Рекомендуем