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США. МЛС

Месси уже тренируется с «Интер Майами» видео

18 Июля 2023 • 17:09 Комментировать

На днях Лионель Месси был представлен в качестве футболиста «Интер Майами». Звёздный аргентинский нападающий уже начал тренироваться с командой, как и другой экс-игрок «Барселоны» Серхио Бускетс.

 

Дебют Месси за «Интер Майами» ожидается в ночь с пятницы на субботу, если говорить о европейском времени. «Интер Майами» будет играть против мексиканского «Крус Асуль» в Кубке лиг.

Напомним, что Месси подписал с «Интер Майами» контракт, который рассчитан до конца сезона 2025 года. Аргентинец перебрался в американский клуб в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «ПСЖ».

​Первые слова Месси после подписания контракта с «Интер Майами»

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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