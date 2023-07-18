На днях Лионель Месси был представлен в качестве футболиста «Интер Майами». Звёздный аргентинский нападающий уже начал тренироваться с командой, как и другой экс-игрок «Барселоны» Серхио Бускетс.

Дебют Месси за «Интер Майами» ожидается в ночь с пятницы на субботу, если говорить о европейском времени. «Интер Майами» будет играть против мексиканского «Крус Асуль» в Кубке лиг.

Напомним, что Месси подписал с «Интер Майами» контракт, который рассчитан до конца сезона 2025 года. Аргентинец перебрался в американский клуб в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «ПСЖ».

​Первые слова Месси после подписания контракта с «Интер Майами»