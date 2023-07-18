Роналду считает, что играет в более сильной лиге, чем Месси

Звездный форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду провел сравнение между чемпионатом Саудовской Аравии и МЛС, куда этим летом переехал аргентинский нападающий Лионель Месси.

«Чемпионат Саудовской Аравии лучше, чем МЛС. Я открыл дорогу сюда, и теперь многие футболисты хотят играть в этой лиге. Через год саудовский чемпионат обойдет турецкую Суперлигу и нидерландскую лигу», - приводятся слова португальца в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. В минувшем сезоне чемпионата Саудовской Аравии форвард сыграл 16 поединков, забил 14 мячей и сделал два ассиста.