Роналду: «Я никогда не перейду ни в один из европейских клубов»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что больше не будет выступать в Европе.

Звёздный португалец в ноябре прошлого года расторг контракт с «Манчестер Юнайтед», а в январе стал игроком саудовского «Аль-Насра», с которым подписал соглашение до 2025 года.

«Я на 100% уверен, что уже никогда не перейду ни в один из европейских клубов. Я открыл путь в чемпионат Саудовской Аравии – теперь сюда едут все игроки», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо 38-летнего форварда, также добавившего, что саудовская лига лучше МЛС.

Напомним, что в МЛС недавно перебрался Лионель Месси, заключивший договор с «Интер Майами».