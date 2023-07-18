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США. МЛС

Роналду: «Я никогда не перейду ни в один из европейских клубов»

18 Июля 2023 • 01:52 Комментировать
Интер Майами
...
Шарлотт
21.08 02:30

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что больше не будет выступать в Европе.

Звёздный португалец в ноябре прошлого года расторг контракт с «Манчестер Юнайтед», а в январе стал игроком саудовского «Аль-Насра», с которым подписал соглашение до 2025 года.

«Я на 100% уверен, что уже никогда не перейду ни в один из европейских клубов. Я открыл путь в чемпионат Саудовской Аравии – теперь сюда едут все игроки», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо 38-летнего форварда, также добавившего, что саудовская лига лучше МЛС.

Напомним, что в МЛС недавно перебрался Лионель Месси, заключивший договор с «Интер Майами».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Аль-Наср Интер Майами
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