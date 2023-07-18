Официальный ресурс МЛС спутал Бускетса с Арбелоа

После того, как Серхио Бускетс перебрался в «Интер Майами», на официальных каналах МЛС решили представить игрока. Однако, в силу слабой осведомленности местных «знатоков» на тему европейского футбола, вместо фотографии Бускетса там выложили фото... Альваро Арбелоа. Лишь после того, как удивленные пользователи засыпали страницу вопросами, администратор осознал свою оплошность и исправил ситуацию.

Впрочем, надо заметить, на некоторых фотографиях, особенно в более раннем возрасте, Бускетс и Арбелоа действительно похожи. Арбелоа в прошлом тоже выступал в испанской сборной, причем как раз в период ее расцвета и трех побед кряду на больших турнирах. ​