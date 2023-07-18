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США. МЛС

Официальный ресурс МЛС спутал Бускетса с Арбелоа

18 Июля 2023 • 01:14 Комментировать

После того, как Серхио Бускетс перебрался в «Интер Майами», на официальных каналах МЛС решили представить игрока. Однако, в силу слабой осведомленности местных «знатоков» на тему европейского футбола, вместо фотографии Бускетса там выложили фото... Альваро Арбелоа. Лишь после того, как удивленные пользователи засыпали страницу вопросами, администратор осознал свою оплошность и исправил ситуацию.

Впрочем, надо заметить, на некоторых фотографиях, особенно в более раннем возрасте, Бускетс и Арбелоа действительно похожи. Арбелоа в прошлом тоже выступал в испанской сборной, причем как раз в период ее расцвета и трех побед кряду на больших турнирах. ​

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Евро-Футбол.Ру,
Серхио Бускетс Альваро Арбелоа
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