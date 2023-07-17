​Билет на дебютный матч Месси за «Интер Майами» можно купить… за 10 миллионов рублей!

«Интер Майами» представил Лионеля Месси в качестве новичка команды. Звёздный аргентинец дал понять, что впервые сыграет за клуб МЛС в матче Кубка лиг против «Крус Асуль». Игра пройдёт в ночь с пятницы на субботу по московскому времени.

Как сообщает портал Goal, цены на билеты на этот матч стремительно растут. На одном из сайтов по перепродаже билет можно приобрести за 110 тысяч долларов. Это, на минуточку, почти 10 миллионов рублей.

Что до МЛС, то ближайший матч «Интер Майами» проведёт нескоро – 21 августа против «Шарлотт». При этом билеты на эту игру уже начали расти в цене.

Напомним, что Лионель Месси подписал с «Интер Майами» контракт, рассчитанный до конца сезона 2025 года.

​Первые слова Месси после подписания контракта с «Интер Майами»