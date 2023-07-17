В воскресенье состоялась презентация Лионеля Месси в качестве футболиста «Интер Майами». Звёздный футболист опубликовал в социальных сетях несколько фотографий с мероприятия. Конечно, выделяется фото, на котором Месси стоит с футболкой с номером 10 в окружении руководителей «Интер Майами». Среди них были и Дэвид Бекхэм – главный инвестор клуба.

Напомним, что Лионель Месси решил перебраться в «Интер Майами» после двух сезонов в «ПСЖ».

В конце июня Месси исполнилось 36 лет. Аргентинец в своей карьере семь раз выигрывал «Золотой мяч».

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