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США. МЛС

​Месси намекнул на дату своего дебюта за «Интер Майами»

17 Июля 2023 • 16:47 Комментировать

В воскресенье Лионель Месси был представлен как футболист «Интер Майами». Семикратный обладатель «Золотого мяча» получил от руководителей клуба футболку с номером 10. В социальных сетях Месси оставил сообщение, в котором поблагодарил фанатов, которые пришли на его презентацию.

«Дождь подкорректировал планы, но все равно это было красиво. Спасибо всем, кто пришёл, спасибо за вашу любовь. Спасибо артистам, которые эффектно выступили, несмотря на условия», - написал Месси.

«Увидимся снова в пятницу…» - добавил 36-летний звёздный футболист.

Судя по всему, Лионель Месси дебютирует за «Интер Майами» именно в пятницу, если говорить об американском времени. В этот день новая команда Месси будет играть против «Крус Асуль» в Кубке лиг. Если говорить о московском времени, то игра стартует в 03:00 в субботу.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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