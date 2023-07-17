Месси представлен как новичок «Интер Майами»

Лионель Месси был представлен как новичок «Интер Майами». Презентация звёздного аргентинца слегка сдвинулась из-за дождя, но шоу удалось, о чём на своих страницах рассказывает портал Goal.

«Мы мечтали пригласить не только топ-футболистов, но и лучшего игрока, который когда-либо надевал бутсы, и его имя - Лионель Андрес Месси», - сказал совладелец «Интер Майами» Хорхе Мас.

36-летний Месси получил от руководителей «Интер Майами» футболку с номером 10. В скором времени аргентинский нападающий дебютирует за свою новую команду.

Напомним, что Лео Месси перебрался в «Интер Майами» после двух сезонов в «ПСЖ».

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