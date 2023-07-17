«Интер Майами» приглашают в Кубок Либертадорес

КОНМЕБОЛ, организация, которая выполняет функции УЕФА в Южной Америке, приглашает «Интер Майами» принять участие в Кубке Либертадорес. Разумеется, это сделано из желания увидеть на поле Лионеля Месси - в Южной Америке очень хотят увидеть воочию его игру, ведь, по сути, Месси всю карьеру отыграл в Европе.

Ради этого КОНМЕБОЛ готова договариваться с КОНКАКАФ, которая выполняет аналогичные функции в Северной Америке. Ранее клубы из Северной Америки уже принимали участие в Кубке Либертадорес, но никогда этого не случалось с командой, которая идет на последнем месте в чемпионате - что происходит сейчас с нынешней командой Лионеля Месси.