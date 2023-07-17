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США. МЛС

«Интер Майами» приглашают в Кубок Либертадорес

17 Июля 2023 • 12:50 Комментировать

КОНМЕБОЛ, организация, которая выполняет функции УЕФА в Южной Америке, приглашает «Интер Майами» принять участие в Кубке Либертадорес. Разумеется, это сделано из желания увидеть на поле Лионеля Месси - в Южной Америке очень хотят увидеть воочию его игру, ведь, по сути, Месси всю карьеру отыграл в Европе.

Ради этого КОНМЕБОЛ готова договариваться с КОНКАКАФ, которая выполняет аналогичные функции в Северной Америке. Ранее клубы из Северной Америки уже принимали участие в Кубке Либертадорес, но никогда этого не случалось с командой, которая идет на последнем месте в чемпионате - что происходит сейчас с нынешней командой Лионеля Месси.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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