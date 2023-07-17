Бускетс прокомментировал переход в «Интер Майами»

Полузащитник Серхио Бускетс высказался о переезде в МЛС.

«Интер Майами» официально подтвердил подписание 35-летнего экс-капитана «Барселоны». Контракт испанца рассчитан до конца 2025 года.

«Для меня это особая и очень захватывающая возможность, которой я рад воспользоваться. С нетерпением жду, когда начну выступать за новую команду.

Я был впечатлён, когда приезжал сюда с «Барселоной», и я счастлив, что теперь сам буду представлять «Интер Майами». Мне не терпится помочь этому амбициозному клубу добиться успехов», – приводит Sky Sports слова Бускетса, отыгравшего более 700 матчей за «Барселону».