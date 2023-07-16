Полузащитник Серхио Бускетс официально перебрался в «Интер Майами».

Испанский футболист, в воскресенье отметивший 35-летие, заключил договор до конца 2025 года, о чём сообщила пресс-служба клуба МЛС.

Серхио Бускетс ранее выступал за «Барселону», в системе которой находился с 2005 года. Хавбек дебютировал за первую команду «сине-гранатовых» в 2008 году под руководством Хосепа Гвардиолы, а в общей сложности провёл в цветах каталонского гранда 722 матча, отметившись 18 забитыми мячами и 45 результативными передачами.

В прошедшем сезоне Бускетс принял участие в 42 поединках «Барселоны», записав на свой счёт четыре ассиста.