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США. МЛС

«Интер Майами» объявил о подписании Бускетса официально

16 Июля 2023 • 22:48 Комментировать
Интер Майами
...
Шарлотт
21.08 02:30

Полузащитник Серхио Бускетс официально перебрался в «Интер Майами».

Испанский футболист, в воскресенье отметивший 35-летие, заключил договор до конца 2025 года, о чём сообщила пресс-служба клуба МЛС.

Серхио Бускетс ранее выступал за «Барселону», в системе которой находился с 2005 года. Хавбек дебютировал за первую команду «сине-гранатовых» в 2008 году под руководством Хосепа Гвардиолы, а в общей сложности провёл в цветах каталонского гранда 722 матча, отметившись 18 забитыми мячами и 45 результативными передачами.

В прошедшем сезоне Бускетс принял участие в 42 поединках «Барселоны», записав на свой счёт четыре ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
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