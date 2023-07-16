Соперник клуба Месси категорически запретил проход на трибуну фанатов в футболках аргентинца

Мы уже сообщали о том, что «Интер Майами» крупно проиграл свой очередной матч в МЛС, его оставил не у дел «Сент-Луис». Любопытно, что накануне игры администрация стадиона «Сент-Луиса» запретила проход на трибуны фанатам в футболках знаменитого аргентинца.

Как уточнялось в пресс-релизе, речь идет о любых футболках Месси, необязательно фасона «Интер Майами» - были перечислены все клубы и сборная, в которой выступает Месси, то есть аргентинская.

Напомним, что большую часть своей карьеры Месси провел в каталонской «Барселоне», но последние два года выступал за парижский «ПСЖ».