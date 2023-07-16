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США. МЛС

Соперник клуба Месси категорически запретил проход на трибуну фанатов в футболках аргентинца

16 Июля 2023 • 21:35 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что «Интер Майами» крупно проиграл свой очередной матч в МЛС, его оставил не у дел «Сент-Луис». Любопытно, что накануне игры администрация стадиона «Сент-Луиса» запретила проход на трибуны фанатам в футболках знаменитого аргентинца.

Как уточнялось в пресс-релизе, речь идет о любых футболках Месси, необязательно фасона «Интер Майами» - были перечислены все клубы и сборная, в которой выступает Месси, то есть аргентинская.

Напомним, что большую часть своей карьеры Месси провел в каталонской «Барселоне», но последние два года выступал за парижский «ПСЖ». 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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