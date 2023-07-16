​Руни предупредил Месси насчёт МЛС

Лионель Месси стал футболистом «Интер Майами». В субботу клуб МЛС объявил о подписании контракта со звёздным аргентинским форвардом. Уэйн Руни, который тренирует «Ди Си Юнайтед», предупредил Месси о сложности этой лиги.

«Для МЛС очень важно привлечь Месси, особенно с учётом того, что происходит в Саудовской Аравии. Ему будет нелегко здесь. Звучит безумно, но футболисты, которые сюда приезжают, обнаруживают, что это тяжёлая лига. Переезды, разные условия в городах, энергичные и напряжённые матчи…» - сказал Руни, чьи слова приводит the Times.

Напомним, что два предыдущих сезона Лионель Месси провёл в «ПСЖ».

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