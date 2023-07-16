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США. МЛС

​Бекхэм показал фото с Месси после успешного трансфера фото

16 Июля 2023 • 19:50 Комментировать

В субботу «Интер Майами» объявил о подписании контракта со звёздным Лионелем Месси. В ближайшие часы клуб МЛС проведёт презентацию семикратного обладателя «Золотого мяча». Тем временем Дэвид Бекхэм, главный инвестор «Интер Майами», опубликовал фотографию с Месси.

«Мечты становятся реальностью», - так подписал фотографию Бекхэм. Он также добавил смайл, давая понять, что считает Месси величайшим футболистом всех времён.

Напомним, что контракт Лионель Месси с «Интер Майами» рассчитан до конца сезона 2025 года. Аргентинец перебрался в клуб МЛС после двух сезонов в «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Дэвид Бекхэм Лионель Месси Интер Майами
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