​Виктория Бекхэм послала поцелуи Месси и его жене

В пятницу «Интер Майами» объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Звёздный аргентинец перебрался в клуб, которым владеет группа инвесторов во главе с Дэвидом Бекхэмом.

На подписание Лео Месси отреагировала Виктория Бекхэм – супруга Дэвида Бекхэма. В социальных сетях она опубликовала давнее видео. На нём Дэвид обещал привести в клуб мировых суперзвёзд футбола.

«У меня не хватает слов, чтобы выразить то, как я горжусь Дэвидом Бекхэмом. Я видела, как усердно ты работал, чтобы воплотить этот момент в реальность. Шлю поцелую Лионелю Месси, Антонелле Рокуццо и «Интер Майами», - написала Виктория.

Антонелла Рокуццо, супруга Лионеля Месси, сделал репост этой публикации.

​Первые слова Месси после подписания контракта с «Интер Майами»