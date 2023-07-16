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США. МЛС

​Виктория Бекхэм послала поцелуи Месси и его жене

16 Июля 2023 • 16:37 Комментировать

В пятницу «Интер Майами» объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Звёздный аргентинец перебрался в клуб, которым владеет группа инвесторов во главе с Дэвидом Бекхэмом.

На подписание Лео Месси отреагировала Виктория Бекхэм – супруга Дэвида Бекхэма. В социальных сетях она опубликовала давнее видео. На нём Дэвид обещал привести в клуб мировых суперзвёзд футбола. 

«У меня не хватает слов, чтобы выразить то, как я горжусь Дэвидом Бекхэмом. Я видела, как усердно ты работал, чтобы воплотить этот момент в реальность. Шлю поцелую Лионелю Месси, Антонелле Рокуццо и «Интер Майами», - написала Виктория.

Антонелла Рокуццо, супруга Лионеля Месси, сделал репост этой публикации.

​Первые слова Месси после подписания контракта с «Интер Майами»

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Виктория Бекхэм Антонелла Рокуццо Интер Майами
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