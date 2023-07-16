Бекхэм прокомментировал трансфер Месси в «Интер Майами»

Легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм прокомментировал трансфер аргентинского нападающего Лионеля Месси в «Интер Майами». Он является совладельцем клуба из Флориды.

«Я очень горд, что футболист такого уровня перешел в наш клуб. Рад приветствовать этого удивительного человека и его семью здесь», - передает слова Бекхэма пресс-служба американского коллектива.

О переходе Месси в «Интер Майами» было объявлено в субботу, 15 июля. 36-летний аргентинский нападающий присоединился к команде в статусе свободного агента, заключив трудовое соглашение до конца 2025 года.