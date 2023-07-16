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США. МЛС

В МЛС прокомментировали переход Месси

16 Июля 2023 • 08:35 Комментировать

Глава МЛС Дон Гарбер дал комментарий касательно трансфера аргентинского нападающего Лионеля Месси в «Интер Майами».

«Очень довольны тем, что величайший футболист в мире сделал выбор в пользу «Интер Майами». Решение Месси является проявлением импульса нашей лиги. Лионель покажет, что МЛС может быть отличным выбором для игроков со всего мира. С нетерпением ждем его дебютного матча», - передает слова Гарбера пресс-служба клуба из Флориды.

Месси пополнил ряды «Интер Майами» в статусе свободного агента. 36-летний аргентинский форвард заключил трудовое соглашение до конца 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Дон Гарбер Интер Майами
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