В МЛС прокомментировали переход Месси

Глава МЛС Дон Гарбер дал комментарий касательно трансфера аргентинского нападающего Лионеля Месси в «Интер Майами».

«Очень довольны тем, что величайший футболист в мире сделал выбор в пользу «Интер Майами». Решение Месси является проявлением импульса нашей лиги. Лионель покажет, что МЛС может быть отличным выбором для игроков со всего мира. С нетерпением ждем его дебютного матча», - передает слова Гарбера пресс-служба клуба из Флориды.

Месси пополнил ряды «Интер Майами» в статусе свободного агента. 36-летний аргентинский форвард заключил трудовое соглашение до конца 2025 года.