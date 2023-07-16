Клуб Месси не может выиграть 11 матчей подряд

Прошедшей ночью состоялся поединок очередного тура МЛС, в котором «Интер Майами» встречался с «Сент-Луисом». Матч завершился крупным поражением коллектива из Флориды со счетом 0:3.

Стоит отметить, что это первый поединок «Интер Майами» после подписания звездного аргентинского нападающего Лионеля Месси. О переходе 36-летнего форварда было объявлено в субботу, 15 июля. Стороны заключили трудовое соглашение до конца 2025 года.

В настоящий момент «Интер Майами» занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующую игру команда проведет против «Шарлотт» 21 июля.