«Интер Майами» крупно проиграл первый матч после подписания Месси

Вчера «Интер Майами» официально объявил о контракте с Лионелем Месси, который отныне уже точно является игроком клуба Дэвида Бекхэма. Между тем сразу после подписания контракта с Месси «Интер» сыграл матч регулярного чемпионата МЛС - и проиграл его с крупным счетом, пропустив три безответных мяча от «Сент-Луиса».

Сэмюэл Адениран открыл счет на 28-й минуте, затем, уже перед перерывом, Тим Паркер увеличил его, а точку за десять минут до конца игры поставил Эдуард Левен. В турнирной таблице чемпионата «Интер Майами» занимает последнее место, в следующей игре команда сыграет против «Шарлотта».