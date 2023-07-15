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США. МЛС

​Первые слова Месси после подписания контракта с «Интер Майами»

15 Июля 2023 • 21:59 Комментировать

«Интер Майами» полностью оформил трансфер Лионеля Месси. Клуб МЛС объявил о подписании с аргентинцем трудового соглашения, рассчитанного до конца сезона 2025 года. На страницах официального сайта «Интер Майами» приводятся первые слова Месси после заключения контракта.

«Я очень взволнован перед тем, как сделать следующий шаг в своей карьере в «Интер Майами» и в США. Это фантастическая возможность, и мы вместе продолжим строить этот прекрасный проект. Идея состоит в том, чтобы работать сообща для достижения поставленных целей. Хочу поскорее начать помогать команде», - сказал Месси.

Напомним, что два последних сезона Лионель Месси провёл в «ПСЖ». Продлевать контракт с грандом Лиги 1 аргентинец не пожелал, поэтому в «Интер Майами» он переходит в статусе свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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