«Интер Майами», наконец, полностью оформил трансфер Лионеля Месси. Клуб МЛС на своём официальном сайте сообщил о подписании контракта с 36-летним аргентинцем. Месси заключил трудовой договор, который рассчитан до конца сезона МЛС 2025 года.

За «Интер Майами» Месси будет выступать под номером 10. Клуб МЛС подписал семикратного обладателя «Золотого мяча» как свободного агента – ранее у Лео истёк контракт с «ПСЖ».

Напомним, что о переходе Лионеля Месси в «Интер Майами» было объявлено ещё в июне, но тогда сделка не была оформлена полностью. Теперь же аргентинец стал полноценным игроком американского клуба.

Отметим, что главным тренером «Интер Майами» является Херардо Мартино, с которым Месси в своё время пересекался в «Барселоне» и сборной Аргентины.