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США. МЛС

Месси чуть не попал в ДТП в Майами, проехав на красный свет

15 Июля 2023 • 15:31 Комментировать

Звёздный Лионель Месси на днях будет представлен как игрок «Интер Майами». Аргентинец уже несколько дней провёл в США, где люди заметили его даже в супермаркете во время покупок. Между тем, портал Goal рассказывает о том, что Месси едва не попал в ДТП.

Судя по видео, которое опубликовал FCB Albiceleste, автомобиль 36-летнего Месси выехал на перекрёсток на красный свет. И хотя полиция сопровождала футболиста, автомобилям, движущимся на зелёный свет с другой улицы, пришлось жать на педаль тормоза во избежание столкновения.

Неизвестно, находился ли за рулём сам Месси, либо же он ехал с водителем.  

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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