Месси чуть не попал в ДТП в Майами, проехав на красный свет

Звёздный Лионель Месси на днях будет представлен как игрок «Интер Майами». Аргентинец уже несколько дней провёл в США, где люди заметили его даже в супермаркете во время покупок. Между тем, портал Goal рассказывает о том, что Месси едва не попал в ДТП.

Судя по видео, которое опубликовал FCB Albiceleste, автомобиль 36-летнего Месси выехал на перекрёсток на красный свет. И хотя полиция сопровождала футболиста, автомобилям, движущимся на зелёный свет с другой улицы, пришлось жать на педаль тормоза во избежание столкновения.

Неизвестно, находился ли за рулём сам Месси, либо же он ехал с водителем.

Месси затаривался в супермаркете, но его узнали

​Фанат поцеловал Месси и снял это на видео