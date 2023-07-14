Роналду побил рекорд Месси по доходам за год

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду обошел нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси, установив новый мировой рекорд по годовому доходу, заработав 121 миллион евро в 2023 году.

Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии журнала Forbes впервые с 2017 года и установил рекорд Гиннесса по годовому заработку среди спортсменов в 2023 году, заработав поразительную сумму в 121 миллион евро с момента своего перехода в «Аль-Наср». Он побил прошлогодний рекорд Лео Месси, который заработал почти 116 миллионов, когда он был игроком «Пари Сен-Жермен».