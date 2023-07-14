Звёздный футболист Лионель Месси представил свой именной бургер. Блюдо получило название Messi Chicken Sandwich. Из названия и фотографии ясно, что в бургер входят две куриные котлеты.

«Ещё одна мечта сбылась!» - написал Месси в подписи к фотографии в социальных сетях в числе прочего.

На днях Лионель Месси должен быть представлен как футболист «Интер Майами». О переходе аргентинского нападающего в клуб МЛС было объявлено ещё в прошлом месяце.

36-летний Месси принял решение перебраться в «Интер Майами» после двух лет в «ПСЖ».

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