В своих интервью Лионель Месси не раз говорил о том, что из-за популярности ему сложно, например, спокойно погулять по парку. Возможно, Месси надеялся, что в США он будет не таким узнаваемым, как в Европе. В общем, звёздный футболист отправился в один из супермаркетов в Майами. Лионель взял тележку и принялся затариваться продуктами. Конечно, чемпиону мира пришлось сделать несколько селфи, ведь люди его узнавали.

В ближайшие дни Лионель Месси должен быть представлен как новичок «Интер Майами». Аргентинец решил перебраться в МЛС после двух непростых сезонов в «ПСЖ».

Фанат поцеловал Месси и снял это на видео