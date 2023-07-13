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США. МЛС

Месси посетил тренировку «Интер Майами»

13 Июля 2023 • 22:01 Комментировать

В четверг Лионель Месси посетил тренировку «Интер Майами» и встретился со своими новыми одноклубниками. Об этом рассказывает ESPN, ссылаясь на свои источники.

В среду Месси прошёл для клуба МЛС медицинское обследование. При этом «Интер Майами» не собирается публиковать фотографии аргентинского футболиста, пока он окончательно не подпишет контракт.

Ранее сообщалось, что Месси может подписать трудовой договор с «Интер Майами» в четверг или пятницу. Важно учитывать разницу во времени. Когда в Москве 22:00, в Майами на часах 15:00.

Напомним, что два предыдущих сезона Лионель Месси провёл в «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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