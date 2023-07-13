​Стало известно, когда Месси подпишет контракт с «Интер Майами»

«Интер Майами» в июне объявил о переходе в свои ряды Лионеля Месси. Трансфер согласован, но не оформлен до конца – 36-летний аргентинец ещё не подписал контракт. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, Месси подпишет трудовой договор с клубом МЛС либо 13 июля, либо 14 июля. В ближайшее время об этом объявят официально, после чего Лео будет представлен как игрок «Интер Майами».

Напомним, что два предыдущих сезона Лео Месси провёл в «ПСЖ». До этого аргентинец всю взрослую профессиональную карьеру проводил в «Барселоне».

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