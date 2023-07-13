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США. МЛС

​Фанат поцеловал Месси и снял это на видео

13 Июля 2023 • 18:21 Комментировать

Звёздный Лионель Месси уже находится в США, где в ближайшие дни его представят как игрока «Интер Майами». Накануне Месси проводил время в ресторане со своими родными и близкими. После выхода из заведения Лионель пожал руки нескольким болельщикам, которые его ждали. Один из фанатов не постеснялся и поцеловал аргентинца в щёку. Соответствующее видео болельщик опубликовал в социальных сетях.

кадр из видео

Напомним, что Лионель Месси переходит в «Интер Майами» после двух сезонов в «ПСЖ». Семикратный обладатель «Золотого мяча» признавался, что в Париже он не чувствовал себя счастливым.

​Месси ответил, когда уйдёт из сборной Аргентины

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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