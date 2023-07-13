Холанн, Месси или Мбаппе: назван лучший футболист года по версии ESPN

Журналисты телеканала ESPN назвали лучшего футболиста 2023 года. Лауреатом в данной номинации стал нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси.

Напомним, что 36-летний аргентинский форвард в минувшем сезоне выступал за французский «ПСЖ», который покинул по завершении срока трудового соглашения. Новым местом работы Лео стал «Интер Майами». В ближайший уик-энд стороны официально оформят сделку.

В сезоне-2022/2023 Месси принял участие в 41 поединке за «ПСЖ». Нападающий записал на свой счет 21 забитый мяч и 20 результативных передач. Добавим, что в конце 2022 года Лионель вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира.