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Холанн, Месси или Мбаппе: назван лучший футболист года по версии ESPN

13 Июля 2023 • 09:55 Комментировать

Журналисты телеканала ESPN назвали лучшего футболиста 2023 года. Лауреатом в данной номинации стал нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси.

Напомним, что 36-летний аргентинский форвард в минувшем сезоне выступал за французский «ПСЖ», который покинул по завершении срока трудового соглашения. Новым местом работы Лео стал «Интер Майами». В ближайший уик-энд стороны официально оформят сделку.

В сезоне-2022/2023 Месси принял участие в 41 поединке за «ПСЖ». Нападающий записал на свой счет 21 забитый мяч и 20 результативных передач. Добавим, что в конце 2022 года Лионель вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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