Назван возможный новый клуб Серхио Рамоса

Звездный испанский защитник Серхио Рамос, покинувший «ПСЖ» в статусе свободного агента, имеет вариант продолжения карьеры в бразильском чемпионате.

Как информирует инсайдер Фернандо Круз, подписать 37-летнего футболиста рассчитывает «Фламенго». Бразильская сторона уже провела предварительные переговоры с Серхио и готовится сделать ему официальное предложение.

Два последних сезона Рамос провел за «ПСЖ». В составе французского коллектива защитник сыграл 58 поединков, записав на свой счет шесть забитых мячей и одну голевую передачу. До этого испанец с 2005 по 2021 год защищал цвета мадридского «Реала».