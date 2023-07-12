Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

Месси раскрыл секреты своих успехов

12 Июля 2023 • 22:21 Комментировать

Звёздный нападающий Лионель Месси отвечал на вопросы других игроков сборной Аргентины. Николас Тальяфико попросил семикратного обладателя «Золотого мяча» раскрыть формулу своих успехов на протяжении долгих лет.

«Думаю, это менталитет, настойчивость, усилие и способность чем-то жертвовать. Я всегда был ответственным и очень уверенным в том, чего хотел, и я всегда выкладывался по максимуму, чтобы этого достичь.

В начале каждого сезона я хочу стать лучше. Кроме того, мне очень везло с травмами», - сказал Месси TV Publica.

Во второй половине июля 36-летний Месси должен провести свой первый матч за «Интер Майами», куда он перебрался после двух лет в «ПСЖ».

​Месси ответил, когда уйдёт из сборной Аргентины

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
13.07.23 в 02:30
Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз
Цинциннати Цинциннати
2.21 3.65 3.00
Видео
13.07.23 в 02:30
Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн
Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед
Видео
13.07.23 в 03:30
Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити
Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк
1.94 3.85 3.50
Видео
13.07.23 в 03:30
Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо
Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед
1.95 3.90 3.45
Видео
13.07.23 в 03:30
Чикаго Файр Чикаго Файр
ФК Монреаль ФК Монреаль
1.87 3.80 3.85
Видео
13.07.23 в 03:30
Нэшвилл Нэшвилл
Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион
1.87 3.80 3.85
Видео
13.07.23 в 04:00
Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс
Портленд Тимберс Портленд Тимберс
Видео
13.07.23 в 05:30
Лос-Анджелес Лос-Анджелес
Сент-Луис Сити Сент-Луис Сити
Видео
13.07.23 в 05:30
Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс
Остин Остин
1.75 3.95 4.20
Видео
13.07.23 в 05:30
Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс
2.09 3.85 3.10
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Июля
16:26 · США. МЛС
​Месси: «Знаю, что это последние годы карьеры»
08:14 · США. МЛС
Месси прибыл в США для подписания контракта с «Интер Майами»
01:48 · США. МЛС
«Спортинг Канзас-Сити» - «Реал Солт-Лейк»: прогноз на матч МЛС
01:23 · США. МЛС
Болельщик проехал 2000 км ради Месси, но не застал его на стадионе
01:10 · США. МЛС
Бекхэм помог аргентинскому художнику нарисовать мурал с Месси в Майами
11 Июля
21:32 · Испания. Ла Лига
Лапорта объяснил, почему Месси перешёл в «Интер Майами», а не в «Барселону»
17:05 · США. МЛС
Руни: Месси постарается сделать «Интер Майами» конкурентоспособным
16:17 · Италия. Серия А
Альба может не воссоединиться с Месси
15:57 · США. МЛС
​Месси показал семейное фото фото
13:57 · США. МЛС
Руни оценил трансфер Месси в МЛС
03:27 · США. МЛС
Руни протянул руку помощи Сигурдссону
10 Июля
23:02 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» из Мёнхенгладбаха продолжает переговоры по трансферу игрока «Цинциннати» слухи
00:44 · Англия. Премьер-лига
Каземиро: «Нельзя не любить Месси, если ты любишь футбол»
09 Июля
22:24 · США. МЛС
В МЛС требуют оберегать ноги Месси от фолов
15:01 · США. МЛС
«Интер Майами» упустил победу над «Ди Си Юнайтед», дважды ведя в счёте по ходу встречи
Все новости
Рекомендуем