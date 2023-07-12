Месси раскрыл секреты своих успехов

Звёздный нападающий Лионель Месси отвечал на вопросы других игроков сборной Аргентины. Николас Тальяфико попросил семикратного обладателя «Золотого мяча» раскрыть формулу своих успехов на протяжении долгих лет.

«Думаю, это менталитет, настойчивость, усилие и способность чем-то жертвовать. Я всегда был ответственным и очень уверенным в том, чего хотел, и я всегда выкладывался по максимуму, чтобы этого достичь.

В начале каждого сезона я хочу стать лучше. Кроме того, мне очень везло с травмами», - сказал Месси TV Publica.

Во второй половине июля 36-летний Месси должен провести свой первый матч за «Интер Майами», куда он перебрался после двух лет в «ПСЖ».

​Месси ответил, когда уйдёт из сборной Аргентины